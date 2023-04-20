На Харківщині встановили чергову колаборантку, яка здійснювала реєстрацію ФОПів за російським законодавством
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 32-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
За даними дізнання, під час захоплення російськими окупантами смт Великий Бурлук Куп’янського району місцева мешканка добровільно обійняла посаду «и.о. главного специалиста сектора внутренней политики» в окупаційній адміністрації.
Колаборантка здійснювала реєстрацію фізичних осіб в якості ФОП за законодавством держави-агресорки.
Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваної у розшук.
Дізнання та оперативний супровід— відділення поліції №1 Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Харківська обласна прокуратураTweet