На Харківщині викрито чергового «народного міліціонера»

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 33-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Органи прокуратури спільно з іншими правоохоронними органами продовжують викривати осіб, які співпрацювали з представниками зс рф під час окупації територій Харківщини. Встановлено особу чергового пристосуванця, який намагався побудувати кар’єру правоохоронця.

За даними слідства, один з мешканців м. Ізюм під час окупації населеного пункту обійняв посаду «оперуповаженого карного розшуку» у так званій «народній міліції».

Колаборант займався оперативно-розшуковою діяльністю, зокрема проводив допити та затримання осіб.

Наразі підозрюваний переховується від слідства — вирішується питання щодо його оголошення в розшук.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Харківського управління ДВБ НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура