На Харківщині викрито чергову колаборантку, яка закликала до підтримки дій країни-агресора

Шанувальницею «руського миру» виявилась 42-річна мешканка смт Чкаловське. За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області їй повідомлено про підозру у публічних закликах до підтримки рішень та дій рф (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

У ході дізнання встановлено, що під час окупації смт Чкаловське Чугуївського району місцева мешканка висловлювалась на підтримку дій і рішень президента рф. Підозрювана переконувала інших осіб, що «ЗСУ більше не повернуться на територію Харківської області» та казала про необхідність виводити з обігу українські монети та купюри.

Жінка закликала надавати окупантам допомогу, підтримувати їхні дії, а також заперечувала збройну агресію рф проти України.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Управлінням СБУ Харківської області та Чугуївським РУП ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура