19 COVID-сертифікатів з ознаками підробки виявили за останній тиждень в аеропорту «Бориспіль»
В період з 28 грудня 2021 року по 3 січня 2022 року на території аеропорту 19 осіб пред’явили документи про вакцинацію з ознаками підробки.
Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.
За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.
Відділ комунікації поліції Київської областіTweet