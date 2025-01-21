Виїзд за кордон через ІТ-компанію: у Львові викрили новий канал для ухилянтів

У Львові затримали раніше судимого чоловіка за організацію нелегальної переправи військовозобов’язаного до Польщі нібито як працівника ІТ-компанії.

Про це Львівському порталу повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, йдеться про 32-річного львів’янина, який раніше вже був судимий. Він взявся влаштувати для військовозобов’язаного виїзд до Польщі як фахівця ІТ-компанії.

Встановлено, що за 13 тисяч доларів підозрюваний обіцяв оновити облікові дані чоловіка, виготовити необхідні дозвільні документи та працевлаштувати на іноземну ІТ-фірму, від якої той мав би виїхати у закордонне відрядження.

Також ділок зобов’язувався внести відомості про дозвіл на виїзд за кордон в електронні інформаційнні системи.

Його затримали на «гарячому» під час отримання 6 тисяч доларів. Під час обшуків у домі фігуранта виявили та вилучили військово-облікові документи та паспортні дані ще 23 потенційних «клієнтів».

Як уточняють в обласному управлінні СБУ, працевлаштувати ухилянта мали в ІТ-компанії, яка має змогу бронювати своїх працівників від мобілізації.

Львів’янину оголосили підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 ККУ). Суд помістив його під варту, призначивши більше 240 тисяч грн застави.

Наразі переправнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення понад 240 тисяч гривень застави.

За скоєне ділку загрожує від семи до дев’яти років тюрми з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю з конфіскацією майна.