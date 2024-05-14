На харківщині викрито шанувальника російської так званої «сво»

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 54-річному чоловіку у виправдовуванні, запереченні збройної агресії рф проти України, а також окупації частини території України, у тому числі вчинених повторно (ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, мешканець села Гусинка Куп’янського району протягом 2023 року активно спілкувався в чатах у месенджері «Telegram», де публічно висловлювався на підтримку дій рф в Україні. Будучи антиукраїнськи налаштованим, чоловік постив твердження кремлівської пропаганди, в яких перекручуються і викривляються факти.

Так, зокрема, чоловік прославляв російських окупантів, розповідаючи, що «о бойцах Вагнера никто плохого не говорит. Эти ребята действительно герои». Також підозрюваний писав, що саме українські війська з 2014 року обстрілювали «мирное население Донбасса», дискредитуючи захисників України, і стверджував, що «этой войны хотели англосаксы».

Під час обшуку за місцем мешкання підозрюваного вилучено техніку з доказами його протиправної діяльності. За клопотанням сторони обвинувачення чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура