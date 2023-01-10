На Харківщині взято під варту чоловіка, який допомагав вивозити українське зерно на територію російських загарбників

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 29-річному чоловіку за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний інженер комбінату хлібопродуктів у Куп‘янську під час окупації міста пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

У серпні чоловік навіть отримав кар’єрне підвищення. «Голова» так званої «ВГА Харьковской области» своїм наказом призначив його на посаду «директора» государственного предприятия «Продовольственные ресурсы», яке окупанти створили на базі цього ж українського комбінату хлібопродуктів.

Отримавши посаду «начальника», підозрюваний здійснив реєстрацію новоствореного підприємства за російським законодавством у фейковій «Налоговой службе Харьковской области». Через це вказане підприємство отримало зобов’язання щодо сплати податку на прибуток у казну держави-агресора.

Після цього псевдоочільник уклав договір з окупаційною «Купянской железной дорогой» на подачу залізничних вагонів для здійснення вивезення сільськогосподарських культур зі складських приміщень та елеватора українського комбінату хлібопродуктів на територію РФ.

Крім того, пособник окупантів безоплатно передав представнику підприємства з м. Ростов-на-Дону РФ пшеницю врожаю 2021 року.

Проте, повноцінній реалізації плану завадили ЗСУ оборони, які звільнили Куп’янськ і тим самим заблокували «поставку».

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура