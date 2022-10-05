На Харківщині затримали експоліціянта-зрадника, який працював на окупантів в Ізюмі

Прокуратура та ДБР продовжують щоденну плідну співпрацю для притягнення до кримінальної відповідальності кожного зрадника з числа колишніх правоохоронців, які перейшли на сторону країни-агресорки.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому поліцейському за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації м. Ізюм експоліцейський обрав для себе шлях співпраці з представниками РФ. Чоловік обійняв посаду дільничного інспектора поліції в незаконно створеному окупаційному органі «Ізюмське районне управління поліції Харківської області».

Колишній правоохоронець працював на окупантів та виконував всі вказівки кремлівських ляльководів: здійснював чергування в складі слідчо–оперативних груп, вів матеріали журналів єдиного обліку, забезпечував громадський порядок не заради безпеки містян, а задля блага окупаційної влади.

Не забував підозрюваний і про своїх колишніх колег та пропонував їм співпрацювати з «новою» владою, на що отримав відмову.

Правоохоронці затримали зрадника в Харкові в порядку ст. 615 КПК України та повідомили про підозру.

Наразі прокурорами ініційовано питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Харківська обласна прокуратура