На Харьковщине 14-летний подросток за сутки украл и разбил три автомобиля

В Харьковской области полицейские разоблачили школьника в краже трех автомобилей

За сутки 14-летний житель Краснокутского района украл три автомобиля — УАЗ, ВАЗ-2121 и Folkswagen Transporter, сообщили Depo.Харьков в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Сообщения об исчезновении транспортных средств поступили в отделение полиции 29 ноября.

Как пояснил несовершеннолетний, он хотел поучиться ездить на авто, но не справился с управлением и трижды попал в ДТП. Первым парень угнал УАЗ, на котором сразу въехал в забор домовладения.

На ВАЗ-2121 подросток снес забор соседнего дома и врезался в дерево. На Folkswagen Transporter парень также врезался в дерево.

В настоящее время транспортные средства возвращены владельцам.

Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.