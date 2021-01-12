На Харьковщине на 6 лет посадили педофила, развращавшего ребенка

В Харьковской области педофил, работавший в «Укрзализныце», предстал перед судом за развратные действия в отношении младшеклассника.

По данным следствия, в одиночестве воспитывающая сына-второклассника проводница поезда познакомилась с работавшим на железной дороге холостым мужчиной. Однако служебный роман не получил продолжения, поскольку новый знакомый больше внимания уделял семилетнему сыну проводницы.

В день своего 45-летия мужчина попросил отпустить вечно занятую женщину ребенка к нему домой — якобы, они прогуляются на реку, посмотрят мультики. Ничего не подозревавшая женщина согласилась. И потом очень пожалела о своей доверчивости.

Приведя к себе домой мальчика, педофил поначалу вел себя нормально — в чем-то даже показался примером для младшеклассника, которому так не хватало отца.

А ночью «добрый дядя» стал вести странно — снял с ребенка нижнее белье, разделся, и лег рядом на кровать. Целовал и трогал.

Судебные медики не обнаружили следов изнасилования, а потому педофил только ответил за развратные действия.

Несмотря на непризнание вины, суд приговорил извращенца к шести годам тюрьмы. // Головна