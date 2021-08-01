Львівські вироки: афера зі страховками, «пограбування» манекену та поліцейський грабіж

У державному реєстрі судових рішень з’явилися нові вироки у кримінальних провадженнях, винесені районними судами міста Львова.

“Діло” пропонує огляд найцікавіших справ, які слухалися у судах першої інстанції, станом на 30 липня.

Директор львівської філії УСК “Княжа” розтринькав понад 360 тис. грн

21 липня Шевченківський районний суд міста Львова виніс вирок у справі директора регіонального центру Львівської обласної дирекції української страхової компанії “Княжа”. Посадовця звинуватили в тому, що у 2014 році він привласнив понад 360 тисяч гривень, які, здійснюючи свою службову діяльність, отримав від страхових агентів – за реалізовані поліси страхування автотранспорту.

Як було встановлено досудовим слідством, обвинувачений “не вніс кошти в загальній сумі 364 700 гривень, а привласнив собі та розтратив їх на власні потреби”. Після виявлення недостачі чоловіка звинуватили у розтраті у великих розмірах і відкрили кримінальне провадження.

У судовому засіданні уже колишній директор львівської філії страхової компанії визнав свою вину. Він пояснив, що причиною недостачі стало те, що якось у нього вкрали гроші, які він повинен був передати роботодавцю за продані поліси. Намагаючись частинами компенсувати заборгованість, він почав приховувати реальні обсяги продажі полісів, але всю суму боргу повернути так і не зміг.

Під час досудового слідства обвинувачений підписав угоду з колишнім роботодавцем, за якою він щомісяця повертає виявлений борг, сплативши уже 65 тис. грн. Після цього представники УСК “Княжа” відмовилися від цивільного позову про матеріальне відшкодування.

Суд врахував визнання вини та каяття обвинуваченого, а також те, що раніше він не притягувався до кримінальної відповідальності, добровільно відшкодовує завдану шкоду, а після розлучення має на утриманні двох неповнолітніх дітей.

За скоєну розтрату йому призначили покарання у вигляді “умовного” позбавлення волі строком на 5 років з випробувальним терміном 2 роки. Також упродовж двох років колишнього директора позбавили права займати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями.

Радехівським цукроварам не доказали махінації з податками

20 липня Сихівський районний суд міста Львова виніс виправдувальний вирок у кримінальному провадженні щодо двох керівників ТОВ “Радехівський цукор” — генерального директора та комерційного директора. Їх звинуватили в ухиленні від сплати податків підприємством у 2014-2016 роках, які призвели до ненадходження за цей період до бюджету 10,7 млн грн.

За версією досудового слідства, згадані керівники ТОВ “Радехівський цукор” організували фіктивний продаж продукції цілій низці підприємств. У прокуратурі називали ці операції, проведеними “лише документально, на підставі підроблених первинних фінансово-господарських документів”.

Радехівські цукровари такі звинувачення відкинули, стверджуючи, що контрагенти ТОВ “Радехівський цукор”, які фігурують у справі, у період 2014 – 2016 років були чинними підприємствами, які провадили власну активну господарську діяльність.

Головним козирем у руці прокуратури був акт документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Радехівський цукор», яку було здійснено в травні 2017 року. Однак, результати цієї перевірки були оскаржені в суді, усі зроблені податковим органом суми грошових донарахувань скасовані Львівським окружним адміністративним судом ще у серпні 2018 року.

Тож суд констатував, що надані стороною обвинувачення докази не свідчать про ухилення від сплати податку на прибуток підприємства. “Прокурор за допомогою належних та допустимих доказів не довів факту вчинення кримінальних правопорушень”, – сказано у вироку.

Суд ухвалив рішення виправдати керівників радехівської цукроварні в інкримінованих їм злочинах.

Пограбування манекена виявилося крадіжкою

23 липня Шевченківський районний суд міста Львова розглянув справу про пограбування жіночого манекена — злодій-рецидивіст зняв із рекламної фігурки біля магазину одягу на вулиці Хмельницького жіночу куртку і спробував з нею втекти.

Цей випадок стався 12 березня цього року. Молодий чоловік, якого за останніх півроку уже двічі судили за крадіжки (востаннє – до умовного обмеження волі з іспитовим терміном), серед білого дня підійшов до манекена, зняв з нього жіночу куртку і спробував втекти. Власниця магазину, зауваживши крадіжку, здійняла гвалт, злодій викинув свій невдалий “трофей”, але майже відразу потрапив до рук поліцейських, які випадково проходили вулицею.

Під час досудового слідства дії зловмисника правоохоронці кваліфікували як грабіж, однак суд, оцінивши всі обставини справи, дійшов висновку, що в діях рецидивіста вбачається банальна крадіжка.

Однією з глибинних причин цього правопорушення, на думку суду, стало тимчасове безробіття молодого, неодруженого чоловіка, який втратив місце праці після оголошеного карантину через коронавірусну інфекцію.

“Правопорушення, які вчинені обвинуваченим вчинялися ним починаючи з 2020 року, фактично з часу початку карантину в державі. До того часу обвинувачений був працевлаштований”, – йдеться у вироку.

Суд перекваліфікував звинувачення з грабежу на крадіжку та призначив злодієві покарання (з врахуванням невідбутого за попередній злочин) у вигляді 3 років та 10 місяців обмеження волі. Це покарання полягає в триманні особи в кримінально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з обов’язковим залученням засудженого до праці. П’ять місяців, які після затримання засуджений провів у слідчому ізоляторі, будуть зараховані в термін його покарання як день за два.

Патрульного поліцейського засудили за грабіж у кафе

28 липня Залізничний районний суд міста Львова виніс вирок колишньому патрульному поліцейському з Чернівецької області, який два роки тому, мабуть, щоб перевірити пильність своїх львівських колег, здійснив зухвале пограбування.

У липні 2019 року патрульний із Сторожинецького відділу поліції приїхав до Львова, домовившись про придбання десятого айфона за смішною ціною — менш, ніж 4 тисячі гривень. З продавцем домовився про зустріч у кафе на вулиці Залізничній, недалеко від вокзалу.

Взявши пооглядати мобільний телефон, молодий та, як виявилося, прудкий патрульний, несподівано встав з-за столу і вибіг з приміщення кафе. Невдовзі особу злочинця було встановлено, з поліції його звільнено через невідповідність посаді, а за цим фактом було відкрито кримінальне провадження.

На суді звинувачений визнав свою вину, ніяк не пояснивши причини цього злочину. Він зауважив тільки, що раніше неодноразово не з’являвся у судові засідання, оскільки виїхав з України з метою працевлаштування за кордоном.

Вироком суду колишнього патрульного поліцейського визнано винним у грабежі та призначено йому покарання у вигляді “умовного” позбавлення волі на 1 рік з випробувальним терміном. Упродовж року він повинен періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, не виїжджати за межі України без погодження та постаратися більше нікого не грабувати.

Богдан Скаврон