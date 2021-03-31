У столиці затримали валютних шахраїв, які ошукали киянку на 1,5 мільйони гривень

Спільники розмістили оголошення в мережі інтернет про вигідний курс валют та орендували приміщення, де чекали на «клієнта». Під час затримання зловмисників, один з них чинив опір правоохоронцю.

До столичної поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що на проспекті Голосіївському під час обміну валют працівниця закладу забрала понад 54 тисячі доларів США та втекла. Для затримання та відпрацювання інформації черговий негайно направив на адресу оперативників столичного главку та працівників територіального підрозділу.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, поліцейські встановили, що до вчинення злочину причетні троє осіб:

«Один зі спільників розмістив в інтернеті оголошення про вигідний курс обміну іноземної валюти на національну та координував «бізнес». Жінка орендувала приміщення під обмінник і виконувала роль працівниці закладу. Задля швидкої втечі зловмисниці допомагав третій фігурант, який чекав на вулиці».

Потерпіла звернула увагу на оголошення про обмін валюти за «вигідним» курсом та зателефонувала шахраям. Правопорушник сказав адресу обміннику, за якою потрібно приїхати з грошима.

«Після того, як фігурантка отримала від потерпілої понад 54 тисячі доларів США, вона вийшла з грошима через окремий вихід до свого спільника, який був на мотоциклі. Оперативники швидко наздогнали зловмисників. Під час затримання один із них чинив опір поліцейському та завдав тілесних ушкоджень. За умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 345 Кримінального кодексу України», — повідомив керівник столичного главку.

Зловмисниками виявилися раніше не судимі мешканці Київщини: чоловіки 1975 та 1981 років народження й 37-річна жінка. Їх затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Голосіївського управління поліції повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України. Також правоохоронці звернулися до Голосіївського районного суду з клопотанням про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне їм загрожує від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«У рамках досудового розслідування ми перевіряємо причетність зловмисників до вчинення аналогічних злочинів, скоєних на території Києва», — додав Андрій Крищенко.

Відділ комунікації поліції Києва