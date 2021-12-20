В горсовете Львова задержали мужчину с наркотиками и пистолетом

Во Львовском городском совете задержали мужчину с, предварительно, наркотиками и пистолетом.

Об этом сообщили в понедельник в Управлении полиции охраны во Львовской области, пишет УНН.

Так, полиции охраны региона поступил сигнал “Тревога” из помещения Львовского городского совета.

«На площадь Рынок 1, немедленно прибыл наряд реагирования батальона № 1 полка полиции охраны. В ходе обследования объекта было выявлено и задержано неизвестное лицо, которое, зайдя в помещение ЛГС, размахивал предметом, похожим на пистолет. Во время осмотра у молодого человека было обнаружено измельченное вещество зеленого цвета, похожее на наркотическое», — сообщили правоохранители.

Сотрудники полиции охраны Львовской области задержали правонарушителя. Задержанным оказался житель города Львова 1995 года рождения.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции области.