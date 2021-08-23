На Чернігівщині чоловік облив бензином та підпалив дружину

Вчора о пів на першу годину дня до поліції повідомили, що в одному з сіл Прилуцького району у ході родинної сварки 40-річний чоловік облив дружину займистою рідиною та підпалив її.

За місцем виклику до Ічнянської територіальної громади виїхали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Прилуцького районного відділу поліції.

Поліцейські попередньо встановили, що трагедія сталася у результаті родинної сварки. Мешканець села облив 31-річну дружину займистою рідиною (ймовірно, бензином) та підпалив. Потерпіла вижила, проте отримала значні опіки тіла. Жінку було доставлено каретою екстреної медичної допомоги до лікарні та шпиталізовано у реанімаційне відділення.

Внаслідок інциденту чоловік отримав опіки рук, тож його також поміщено до лікарні.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події.

Деталі згодом.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області