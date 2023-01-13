В Одесі 24-річну жінку викрили у розбійному нападі і вбивстві

Потерпілим від протиправних діянь став 35-річний місцевий житель. Його без ознак життя восени минулого року в Старосінному сквері виявили перехожі.

В ході слідства правоохоронці встановили, що смерть одесита настала внаслідок токсичної дії медичного препарату, а останньою, з ким він міг спілкуватися перед смертю, могла бути 24-річна жителька Одеського району.

Поліцейські розшукали громадянку в Одесі. Під час обшуку за місцем її тимчасового мешкання правоохоронці вилучили золотий перстень, ланцюжок і сумку потерпілого, а також лікарський засіб аналогічний тому, внаслідок потрапляння якого в його організм настала смерть. Правопорушниця зізналася, що того вечора познайомилася з містянином та запропонувала випити, бо спокусилась на його майно, а пігулки під час частування підсипала лише для того, щоб він заснув, не маючи наміру позбавляти його життя.

«На підставі зібраних доказів слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігурантці про підозру в правопорушеннях, передбачених ч. 4 ст. 187 та ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбійний напад, вчинений в умовах воєнного стану та поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень потерпілому, а також його вбивство через необережність. Визнавши зібрані в ході досудового розслідування докази достатніми, поліцейські склали обвинувальний акт і скерували його до суду», – повідомив слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Олександр Урсул.

Одеське районне управління поліції № 1