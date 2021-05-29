На Харьковщине пьяный мужчина повредил 12 авто, безрезультатно пытаясь угнать хотя бы одно

Житель Змиева Харьковской области подозревается в серии попыток угона и повреждении более десятка автомобилей.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

34-летний мужчина в течение двух ночей — 22 и 24 мая — повредил 12 автомобилей жителей Змиева Чугуевского района. Он разбивал стекла кирпичом и пытался завести двигатель путем соединения проводов замка зажигания.

Злоумышленника задержали во время проникновения в салон 12-й машины — Audi A6. Его заметили местные жители.

«Все преступления злоумышленник совершил в состоянии алкогольного опьянения и объяснил желанием покататься», — сообщили в полиции.

Горе-угонщику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой. // Преступности.НЕТ