На Херсонщине двое школьников сожгли мужчину на улице

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В пятницу вечером, 8 октября, в поселке Великая Александровка в Херсонской области произошло убийство. Жертвой стал мужчина 1979 года рождения, на которого напали двое несовершеннолетних.

Подростки 2006 и 2009 годов рождения подожгли местного жителя, когда он спал на обочине одной из улиц. Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные достоверные источники.

На Херсонщине двое школьников подожгли мужчину на улице, он погиб

В результате инцидента гражданин получил травмы, несовместимые с жизнью.

Известно, что у погибшего мужчины не было постоянного места работы. В тот момент, когда его подожгли дети, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Личности подростков, подозреваемых в убийстве, уже установлены. Они являются учениками местной общеобразовательной школы. Мотивы нападавших и все детали происшествия выясняют следователи.

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