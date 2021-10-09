На Херсонщине двое школьников сожгли мужчину на улице

В пятницу вечером, 8 октября, в поселке Великая Александровка в Херсонской области произошло убийство. Жертвой стал мужчина 1979 года рождения, на которого напали двое несовершеннолетних.

Подростки 2006 и 2009 годов рождения подожгли местного жителя, когда он спал на обочине одной из улиц. Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные достоверные источники.

В результате инцидента гражданин получил травмы, несовместимые с жизнью.

Известно, что у погибшего мужчины не было постоянного места работы. В тот момент, когда его подожгли дети, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Личности подростков, подозреваемых в убийстве, уже установлены. Они являются учениками местной общеобразовательной школы. Мотивы нападавших и все детали происшествия выясняют следователи.