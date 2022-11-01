Повідомлено 34 підозри членам злочинного угрупування, які організували незаконний гральний бізнес в Україні (відео)

У липні 2022 року працівники ДБР викрили та припинили діяльність однієї з найбільших мереж підпільних гральних залів з азартними іграми, які працювали в Україні щонайменше 5 років. Було повідомлено 34 підозри членам угруповання, у тому числі організаторам, адвокату та правоохоронцям, які «кришували» цей бізнес.

12 учасників злочинної організації затримано, одного з організаторів – при спробі залишити межі України на митному пункті пропуску «Порубне-Сірет».

Всім затриманим вручені клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, без визначення альтернативного розміру застави.

Нагадаємо, до 24 лютого 2022 року на території країни працювало близько 400 незаконних гральних закладів. Після початку повномасштабної російської агресії вони ненадовго припинили свою роботу, але поступово знову почали відкриватися.

Найбільше активізувалися зали у Києві та Одесі. Місячний обіг гральних закладів лише у цих двох містах становив у середньому 300 мільйонів гривень.

Підпільні заклади працювали у різних районах міст із забезпеченням суворої конспірації. Клієнтів підсаджували на азартні ігри аби вони ставали постійними відвідувачами та заохочували приводити нових.

Власники бізнесу систематично платили працівникам правоохоронних органів задля безперешкодної незаконної діяльності.

Працівники ДБР провели понад 115 одночасних обшуків за місцями проживання організаторів незаконного бізнесу, офісних приміщеннях, які забезпечували діяльність незаконних гральних закладів, та у самих залах для азартних ігор.

Під час обшуків вилучено понад 530 одиниць комп’ютерної техніки, «чорну» бухгалтерію, записи та інші речі та предмети, які вказують на незаконну діяльність гральних закладів. Також вилучено понад 7 мільйонів гривень у різних валютах.

Досудове розслідування триває.

Учасникам злочинної організації повідомлено про підозри за різними частинами ст. 255 (створення, участь у злочинній організації), ч. 1 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації азартних ігор) КК України.

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР