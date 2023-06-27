В колабораційній діяльності у складі організованої групи підозрюються голова окупаційного органу влади Енергодара та три його підлеглі

Керівник Запорізької обласної прокуратури повідомив про підозру 4-м учасникам злочинного угруповання у складі депутата Енергодарської міської ради від забороненої в Україні партії «ОПЗЖ» та 3-х місцевих мешканок за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 28, ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, місцевий депутат залишився на тимчасово окупованій території Запорізької області, погодився на співпрацю з ворогом та добровільно зайняв посаду голови так званого «Общественного совета самоорганизации города Энергодар».

Із власних ідеологічних мотивів, а також з метою щонайскорішого встановлення незаконної влади в Енергораді він організував злочинне угруповання, до складу якого увійшли три мешканки окупованого міста. За його пропозицією жінки зайняли відповідні посади у незаконному органі влади– «заступника голови з питань культури та освіти», «прес-секретаря» та «начальника управління культури».

Об’єднавши свої зусилля, учасники злочинного угруповання організовували політичні заходи на підтримку держави-агресора з подальшим висвітленням їх на проросійських ЗМІ. Схиляли місцеве населення до співпраці з окупантами. Брали участь у відкритті навчальних закладів за стандартами освіти країни-окупанта.

Крім того, депутат організував власний бізнес із реалізації дизельного палива та бензину на одній із конфіскованих ворогом АЗС.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура