У Херсоні затримали колаборантку, яка під час окупації міста примусово «паспортизувала» пільговиків

Служба безпеки затримала ще одну колаборантку у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

Під час окупації обласного центру вона підтримала російських загарбників та увійшла до керівного складу так званого ««управління праці та соцзахисту рф».

На цій «посаді» брала участь у виконанні завдань кремля щодо примусової «інтеграції» нормативно-правової бази регіону під «стандарти» російського законодавства. Серед іншого – організовувала переведення соцвиплат винятково в рублях країни-агресора.

Також колаборантка змушувала місцевих жителів оформлювати громадянство країни-агресора, а у разі відмови – погрожувала скасуванням будь-яких соціальних нарахувань.

Найбільше від злочинних дій фігурантки потерпали самотні люди похилого віку, особи з інвалідністю та інші представники пільгових категорій населення.

Після звільнення Херсона зловмисниця залишилась у місті та «залягла на дно», змінивши місце проживання. Таким чином вона сподівалась уникнути правосуддя.

Втім, співробітники СБУ викрили фігурантку, встановили її місцеперебування і затримали.

Як встановило розслідування, до того як перейти на бік ворога, жінка працювала в одному з міських управлінь праці та соціального захисту населення.

У липні 2022 року російські загарбники запропонували їй увійти до лав місцевої окупаційної адміністрації рф, на що вона одразу погодилась.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Стабілізаційні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.

Служба безпеки України