На Херсонщине мужчина застрелил трех соседских собак
В Херсонской области мужчина ворвался во двор соседей с ружьем и убил трех собак.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
На место происшествия приехала полиция. Злоумышленник объяснил копам, что сделал это, поскольку собаки соседки якобы разорвали его собак.
По словам мужчины, в течение года он просил женщину держать своих животных на привязи, чтобы те не покалечили его любимцев.
В то же время владелица убитых собак убеждает, что это месть со стороны соседа-фермера за то, что она отказалась давать ему землю в аренду.
Следователи изъяли у мужчины охотничье ружье. Он признался в убийстве собак. Следствие продолжается. // УНИАНTweet