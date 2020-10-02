На Херсонщине военнослужащий задушил сослуживца

Вечером 1 октября в одном и сел Каланчакского района обнаружено тело 26-летнего военнослужащего с телесными повреждениями. Предварительная причина смерти – механическая асфиксия. Окончательно скажут судмедэксперты.

Сотрудники Каланчакского отделения полиции провели первоочередные следственные действия и выяснили, что в преступлении подозревается 25-летний военнослужащий.

Предварительно установлено, что между двумя мужчинами возник конфликт на почве неприязни, вследствие чего один задушил другого.

Сейчас подозреваемый задержан, открыто криминальное производство по ч.1 ст.115 «Умисне вбивство» ККУ. Санкция статьи — лишение свободы от семи до пятнадцати лет. // kherson.net.ua