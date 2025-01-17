Поліція Києва повідомила про підозру у незаконному зберіганні зброї неповнолітньому, який фігурував у провокативних відео

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня у соцмережах було поширено ряд публікацій щодо зухвалої поведінки групи юнаків, які хизувались, що нібито перекривали дорогу у центрі столиці, слухали й підспівували російські пісні та демонстрували зброю. За результатами проведеної перевірки, правоохоронці встановили усіх учасників, які фігурували на відео.

Тоді, за фактом незаконного зберігання зброї слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України й за місцями проживання неповнолітніх провели обшуки. Зокрема, в одного з них було знайдено та вилучено зброю та набої.

За результатами проведених експертиз, вилучений пістолет відноситься до вогнепальної зброї.

Відтак, слідчі Печерського управління поліції оголосили 17-річному юнакові про підозру у незаконному зберіганні вогнепальної зброї – ч. 1 ст. 263

Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у кримінальному проваджені здійснюється Печерською окружною прокуратурою.

Відділ комунікації поліції Києва