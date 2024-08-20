В Соломʼянському районі столиці оперативники затримали збувача психотропів

Під час обшуку правоохоронці виявили близько 220 згортків із психотропом «Альфа-PVP» та канабісом. Всі речові докази вилучено, а наркоділку повідомлено про підозру. Відтепер йому загрожує до десяти років за ґратами з конфіскацією майна.

Припинили діяльність наркозбувача оперативники Солом’янського управління поліції. Поліцейські встановили, що молодик займався розповсюдженням наркотиків і психоторів шляхом «закладок». Його затримали на одній з вулиць району, при собі він мав декілька пакунків із забороненими речовинами. Під час санкціонованого обшуку за місцем його мешкання поліцейські вилучили ще понад 200 згортків з наркотиками та психотропами, а також засоби для фасування і пакування.

Правоохоронці затримали наркоділка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а всі вилучені заборонені засоби направили на проведення відповідних експертних досліджень. Правопорушником виявився 22-річний уродженець Херсонської області.

Слідчі Солом’янського управління поліції, за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури, повідомили молодику про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечної психотропної речовини у великих розмірах та збуті особливо небезпечної психотропної речовини. Наразі до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Санкція інкримінованої статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва