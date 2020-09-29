На Херсонщині, керівник відділу Укрпошти, привласнив кошти на оплату електроенергії

Бериславська місцева прокуратура в суді підтримала публічне обвинувачення стосовно колишнього керівника одного з відділень поштового зв’язку АТ «Укрпошта» у привласненні чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Бериславської місцевої прокуратури.

Вироком Цюрупинського районного суду вказану особу визнано винною та призначено покарання у виді обмеження волі строком на 3 роки з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на той самий строк.

Прокурори довели, що фігурант, зловживаючи службовим становищем, привласнив майже 10 тис. грн, одержаних від побутових споживачів у якості оплати електроенергії. Ошуканими в такий спосіб стало 12 мешканців села.