На Херсонщині поліцейські встановили підозрюваного у пограбуванні водія таксі

Жертвою зловмисника став 49-річний водій таксі з міста Херсона.

За словами потерпілого, близько 06 год. ранку в Херсоні він взяв пасажира, який попросив підвезти його в селище Миролюбівка Білозерського району. Вже на місці пасажир почав дивно себе поводити: відмовився платити, а потім схопив телефон заявника та втік.

Наразі поліція знайшла кривдника, йому може загрожувати позбавлення волі строком на 4 роки.

Потерпілий детально описав працівникам Білозерського відділення поліції прикмети зловмисника та вказав напрямок, у якому він втік.

Переглянувши камери відеоспостереження з місця злочину, поліцейські побачили, як чоловік сів до іншого таксі, яке прямувало у напрямку Херсона. Оперативники встановили водія, що підвіз злочинця в місто. Чоловік повідомив поліції, що пасажир вийшов біля одного з ломбардів, де поліцейські і виявили викрадений мобільний телефон. Поліцейські вилучили речовий доказ. Незабаром телефон буде повернутий законному власнику.

В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місцезнаходження зловмисника. Чоловікові 21 рік, він житель одного з сіл Білозерського району.

Нині вирішується питання про повідомлення чоловікові підозри в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України «Грабіж», та обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Поліція Херсонської області