На Херсонщині повідомлено про підозру дівчині, яка побила рідну бабусю молотком через спадщину

В Голопристанському районі 22-річна дівчина жорстоко побила рідну бабуcю молотком по голові. Від отриманих травм пенсіонерка опинилась в реанімації.

В Голопристанське відділення поліції звернулась 22-річна місцева жителька. Жінка розповіла, що виявила на підлозі ледве дихаючу рідну бабусю з тілесними ушкодженнями. На місці події поліцейські з’ясували, що у жінки на потилиці травми від ударів молотком. Пенсіонерку доставили до лікарні. Наразі її стан здоров’я задовільний.

Під час бесіди з сусідами потерпілої поліцейські з’ясували, що у неї був конфлікт з онукою. Останні два місяці родичі не могли домовитись про спадщину та постійно сварились. В той день сусіди чули, що в будинку відбувається черговий конфлікт.

Заступник начальника Голопристанського відділення поліції Антон Кучеренко розповів, що під час бесіди з поліцейськими онука помітно нервувала і постійно плуталася у свідченнях. Також поліцейські з’ясували, що більше до будинку потерпілої в цей день ніхто не приходив. Крім того, на місці події знайшли знаряддя злочину – молоток. Проаналізувавши усю зібрану інформацію, поліцейські встановили, що саме онука причетна до злочину.

Наразі 22-річній дівчині повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження» (карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років). Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Відділ комунікації поліції Херсонської області