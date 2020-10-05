На Херсонщині правоохоронці вилучили посів конопель вартістю 2 мільйони доларів

На Херсонщині слідчі обласного главку поліції за оперативного супроводження СБУ України під процесуальним керівництвом військовою прокуратурою Херсонського гарнізону Південного регіону викрили двох чоловіків, які виростили понад 2000 кущів конопель на території мисливських угідь.

Поліцейські з’ясували, що до злочину причетні двоє жителів Луганської області віком 20 та 38 років. Вони вирощували марихуану елітних сортів на території мисливських угідь в Олешківському районі.

Для вирощування наркорослин зловмисники використовували крапельне зрошення. Полив відбувався за допомогою автоматичної системи, яка працювала від сонячних батарей.

За місцями проживання фігурантів оперативники провели обшуки, під час яких вилучили канабіс, мобільні телефони та сім-картки.

Заступник начальника обласного главку поліції Микола Вербицький розповів, що фігурантам вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.310 Кримінального кодексу України «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель». Слідчими обласного главку поліції направлено клопотання до суду про обрання затриманим запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Відділ комунікації поліції Херсонської області