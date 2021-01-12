На Херсонщині у хабарництві викрито начальника одного з територіальних управлінь водних ресурсів

Посадовець через посередника отримав 39 тисяч гривень неправомірної вигоди.

У понеділок, 11 січня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Херсонській області, слідчі слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури затримали керівника теруправління водних ресурсів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

39 тисяч гривень неправомірної вигоди посадовець одержав через посередника. За цю суму він пообіцяв підприємцю, який проводив реконструкцію даху насосної станції, безперешкодно підписати відповідні акти для подальшого перерахування коштів за виконані роботи.

Вирішується питання про повідомлення начальникові одного з управлінь водних ресурсів про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України