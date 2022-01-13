Хакерське угруповання викрито на атаках іноземних компаній вірусом-шифрувальником

Використовуючи шкідливе програмне забезпечення, хакери криптували дані та вимагали викуп за відновлення доступу. Від протиправних дій постраждали понад 50 компаній у країнах Європи та Америки. Збитки сягають понад мільйон доларів США.

Діяльність хакерської групи викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції, працівниками СБУ та у співпраці з колегами-правоохоронцями з Великобританії та США.

Організатор групи 36-річний киянин спільно з дружиною та трьома знайомими здійснював кібератаки на іноземні компанії.

Використовуючи шкідливе програмне забезпечення типу Ransomware, фігуранти криптували дані потерпілих. Вірус-вимагач потрапляв на техніку шляхом спам-розсилок на електронні скриньки. Викуп за відновлення доступу до даних отримували троє виконавців на власні криптогаманці.

За попередніми даними, від атак постраждали понад 50 компаній, загальна сума збитків сягає більше ніж мільйон доларів США.

Крім цього, на замовлення іноземних хакерів фігуранти надавали послуги з підміни IP-адрес користувачів. Як наслідок — останні мали змогу приховано здійснювати протиправну діяльність.

Також встановлено, що один з фігурантів розшукувався правоохоронними органами інших держав. Так правопорушник за допомогою «вірусу» отримував дані банківських карток клієнтів британських банків. За кошт потерпілих зловмисник купував різні товари в інтернет-магазинах та згодом перепродавав їх.

Працівники поліції спільно з правоохоронцями Великобританії та Сполучених Штатів Америки провели 9 обшуків в оселях фігурантів та в їхніх автівках. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, флеш-накопичувачи та три автомобілі.

До проведення обшуків також було залучено працівників підрозділу ТОР Департаменту патрульної поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку), ч. 2 ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут), ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Департамент кіберполіції Національної поліції України