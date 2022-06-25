На столичному Печерську правоохоронці встановлюють обставини вбивства та особу загиблого чоловіка

Тіло невідомого з ознаками насильницької смерті та вогнепальним пораненням в голову було виявлено у одній із квартир на бульварі Дружби Народів. На місці події працюють поліцейські та проводять першочергові слідчі дії.

До поліції надійшло повідомлення про те, що у одній із квартир на бульварі Дружби Народів тривалий час гучно працює телевізор та ніхто не реагує на зауваження сусідів. Для з’ясування всіх обставин за вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Оскільки мешканці квартири, де гучно працював телевізор, ніяк не реагували на стукіт у двері, було прийнято рішення зайти до оселі. У помешканні правоохоронці виявили тіло невідомого із ознаками насильницької смерті та вогнепальним пораненням в голову.

На даний час працівники поліції проводять першочергові слідчі дії, встановлюють особу загиблого та всі обставини його смерті. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Відділ комунікації поліції Києва