В Запорожской области полиция помешала банде рейдеров «отжать» ферму

В Запорожской области полицейские задержали банду рейдеров, которая пыталась «отжать» фермерское хозяйство в Пологовском районе. Участникам банды грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел .

Инцидент произошел еще 7 октября, но правоохранители рассказали об этом только сегодня. На территорию фермы в Благодатном на трех автомобилях приехала банда молодых людей с оружием и начала угрожать руководству фермерского хозяйства.

«Парни с демонстрацией оружия угрожали забрать урожай, заставляли главу фермерского хозяйства переоформить право собственности на имущество и отдать свою долю наследственного комплекса сельского фермерского хозяйства», рассказали в министерстве.

Полицейские опросили свидетелей и очевидцев происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения. У рейдеров изъяли четыре охотничьи гладкоствольные ружья, три травматических пистолета, а также патроны к ружьям и пистолетам. Оружие и патроны направили на баллистическую экспертизу.

«Личности всех мужчин, которые вторглись на территорию фермерства, установлены. Это жители Запорожской и Днепропетровской области от 23-х до 31-го года. Все они доставлены в отделение полиции для дачи объяснений», — отметили в МВД.