5 років позбавлення волі за дезертирство – у Херсоні засуджено військовослужбовця

За підтримання публічного обвинувачення Херсонської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері, Каховський міськрайонний суд Херсонської області визнав військовослужбовця строкової служби винним у дезертирстві (ч. 3 ст. 408 КК України) та призначив йому покарання у виді

5 років позбавлення волі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Херсонської спеціалізованої прокуратури.

У суді доведено, що вказаний матрос, не маючи бажання взагалі проходити військову службу у Збройних Силах України, 25.10.2016 залишив розташування військової частини.

«Вільний» час матрос упродовж більш, ніж двох років проводив за місцем проживання, не пов’язуючи його з обов’язками військової служби, не вживаючи жодних заходів для з’явлення у військову частину,

до правоохоронних або інших державних органів чи органів військового управління, за наявності реальної можливості для цього.

Ухвалюючи вирок, суд урахував попередню судимість вказаної особи (за ч. 2, 3 ст. 185 КК України), та шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначив йому покарання з відбуванням у кримінально-виконавчій установі.

УК