Колишню бухгалтерку підозрюють у заволодінні понад ₴1,4 млн. підприємства, на якому працювала

44-річна одеситка шляхом втручання в роботу автоматизованої інформаційної системи здійснювала фінансові операції з привласнення грошей компанії. Тепер правопорушниці загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час слідства поліцейські встановили: працюючи на посаді бухгалтера, жінка мала у своєму розпорядженні не тільки документи з господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю, а й електронний ключ – цифровий підпис директора для використання у системі дистанційного обслуговування клієнтів, ввірений їй останнім для забезпечення виконання її посадових обовʼязків.

Отриманий доступ до фінансової мережі компанії жінка вирішила використати на свою користь.

Користуючись службовим комп’ютером та електронним ключем директора, зловмисниця проводила фінансові операції під виглядом діяльності підприємства, перераховуючи на свій рахунок, відкритий на ФОП, гроші товариства. Вказані кошти вона в подальшому перераховувала на особистий рахунок та переводила в готівку.

У такий спосіб протягом року вона здійснила 30 оборудок і привласнила понад 1,4 млн гривень компанії. На вказані кошти придбала квартиру, зробила в ній ремонт, а потім продала.

Зникнення коштів виявив директор підприємства, який звернувся з відповідною заявою до поліції. Правоохоронці провели низку слідчо-розшукових заходів, у тому числі обшук за місцем роботи фігурантки, в ході якого вилучили в якості речового доказу її службовий персональний компʼютер і документацію з відповідною інформацією. Також протиправні дії бухгалтерки були підтверджені висновком призначеної слідчими судово-економічної експертизи.

За фінансові махінації рішенням керівництва підприємства жінку було звільнено.

Наразі вона співпрацює зі слідством і виказує намір погасити матеріальний збиток, завданий товариству.

«За наявності достатніх доказів ми повідомили фігурантці про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, тобто шахрайстві, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах (в редакції Закону №2617-VІІІ від 22.11.2018); за ч.ч. 1 та 2 ст. 361 Кримінального кодексу України – у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, зокрема вчиненому повторно; за ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України – легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Слідство триває», – зазначив слідчий територіального підрозділу поліції Станіслав Бєліков.

Заходи з викриття і документування протиправних дій одеситки здійснювали слідчі та оперативники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 спільно зі співробітниками управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

Одеське районне управління поліції № 1