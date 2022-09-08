Засуджено жителя Звенигородки, який розповсюджував проросійську пропаганду

Прокурорами Звенигородської окружної прокуратури в суді доведено вину жителя міста Звенигородка, який в умовах воєнного стану, введеного на території Україні, на своїй сторінці у забороненій соціальній мережі «Однокласники» публічно заперечував збройну агресію російської федерації проти України, шляхом поширення різних постів та відеоматеріалів.

Вказана особа обвинувачувалася у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність).

За вироком суду обвинуваченого засуджено до позбавлення права обіймати певні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, або в органах, що надають публічні послуги на строк 10 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури