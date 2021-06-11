На Херсонщині учасникам злочинної групи повідомлено про підозру в незаконній організації ігрового бізнесу

10 червня всім фігурантам поліцейські повідомили про підозру в причетності до скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 Кримінального кодексу України «Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією» та ч.1 ст. 203-2 ККУ «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей». Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 4 січня цього року в Новій Каховці працівники Управління стратегічних розслідувань у Херсонській області спільно зі слідчими обласного главку поліції за процесуального керівництва прокуратури області викрили діяльність підпільного грального закладу. В результаті обшуків були вилучені комп’ютерна техніка, інші носії інформації та чорнові записи. В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що незаконний ігровий бізнес здійснювала злочинна група із ознаками організованості з числа 7 чоловік.

Як повідомив заступник начальника слідчого управління обласного главку поліції Віктор Баранецький, в ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що свою незаконну діяльність група розпочала у 2020 році. Зловмисники здійснювали протиправну діяльність у сфері грального бізнесу шляхом надання доступу до азартних ігор із використанням комп’ютерної техніки та програм-симуляторів гральних автоматів через мережу Інтернет.

До складу групи входили 7 чоловік, двоє з яких є організаторами. Вони здійснювали загальне керівництво злочинною групою, підшуковували приміщення, надавали обладнання та комп’ютерну техніку, займалися налаштуванням комп’ютерних програм, розпоряджалися грошовими коштами, отриманими протиправною діяльністю. Інші 5 учасників були виконавцями, тобто безпосередньо за грошові кошти надавали громадянам можливість пограти в азартні ігри.

Вчора усім фігурантам слідчі повідомили про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 Кримінального кодексу України з кваліфікуючою ознакою – «вчинено у складі організованої групи». Санкція статті передбачає покарання в виді штрафу в сумі від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Херсонської області