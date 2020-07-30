На Херсонщині викрито розтрату держкоштів на придбанні неякісних тест-систем для діагностування COVID-19

Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність посадовців Державної установи «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України», причетних до придбання неякісних медзасобів для діагностики COVID-19 молекулярно-генетичним методом.

За попередньою версією, держустанова уклала договір з однією з комерційних структур на постачання 35 тисяч одиниць тест-систем. Встановлено, що придбанні засоби є не рекомендованими до використання у медзакладах на підставі досліджень вірусологічної референт-лабораторії «Центру громадського здоров’я МОЗ України».

Протиправна діяльність посадовців могла призвести до некоректних результатів діагностування, що загрожувало здоров’ю громадян, а також завдала бюджетних втрат на понад 2 мільйони гривень.

Через викриті співробітниками СБУ факти протиправної діяльності, для громадян, яких діагностували неякісними медзасобами проведено повторне дослідження стану їх здоров’я з використанням тестів, затверджених «Центром громадського здоров’я МОЗ України».

За матеріалами СБУ Херсонською місцевою прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Заходи з викриття незаконної діяльності проводились під процесуальним керівництвом Херсонської місцевої прокуратури.

СБУ