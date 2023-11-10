80 тисяч російських рублів — ціна зради: судитимуть експоліціянта, який погоджував поїздки до тимчасово окупованого Криму та Бєлгорода

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо вже колишнього поліцейського за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, під час окупації м. Куп’янськ діючий правоохоронець перейшов на бік ворога. На той момент він обіймав посаду поліцейського відділу реагування патрульної поліції Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в області.

Спочатку зрадник віддано ніс службу на російських блокпостах. Після цього він вирішив офіційно «працевлаштуватись» до «Управления внутренних дел ВГА Харьковской области», подавши для цього необхідні документи.

Зрадника призначили на посаду «и. о. начальника отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения» у псевдоправоохоронному органі.

У відповідності до російського законодавства він виносив «постановления об отказе в возбуждении уголовных дел» за порушення правил дорожнього руху особами у тимчасово окупованому Куп’янському районі. Крім того, «правоохранитель» погоджував графіки та схеми руху автобусів з м. Купʼянськ до окупованої АР Крим та російського Бєлгорода.

За роботу на ворогів чоловік отримував щомісячно 80 тисяч російських рублів.

Згодом «правоохранитель» встиг отримати нову посаду — «заместителя командира роты отдельной роты ДПС Государственной инспекции безопасности дорожного движения» у незаконному органі «УВД ВГА Харьковской области».

Чоловіка звільнено з органів Національної поліції України. Нині він переховується від українського правосуддя, його оголошено у розшук.

Зрадника судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили слідчі другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві. Оперативний супровід — другий оперативний відділ (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, Харківське управління ДВБ НПУ, 4 прикордонний загін Східного регіонального управління ДПСУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура