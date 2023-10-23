11 років за ґратами проведе ділок, який створив нарколабораторію в орендованому будинку на Дергачівщині

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 31-річного чоловіка у вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 311 КК України) та за фактом незаконного придбання, зберігання, вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Прокурори у суді довели, що у 2019 році чоловік орендував будинок у смт Солоницівка нібито для проживання.

Проте обвинувачений вирішив, що «краще»організувати у чужому будинку нарколабораторію та виготовляти там психотропну речовину PVP. Для оборудки він придбав все «необхідне»: каністри з рідинами, що містить у своєму складі соляну кислоту і етиловий ефір, ваги, харчові барвники, лійки, лабораторний штатив та інше.

Під час обшуку правоохоронці також виявили у чоловіка пістолет та 199 набоїв до нього, які обвинувачений нелегально придбав та зберігав в орендованому будинку.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав. Ділок зазначив, що будинок він здав у суборенду чоловіку на імʼя «Максим» та все «обладнання» зʼявилось саме тоді, коли він заселився у будинок.

У телефоні чоловіка було також листування про кристалізацію, синтез, співвідношення пропорцій речовин та як робити «закладки» за координатами тощо.

Під час проведення слідчих дій обвинувачений все детально та швидко показував правоохоронцям, проте у суді зазначив, що до нарколабораторії він не має жодного відношення.

Вироком Дергачівського районного суду Харківської області чоловіку призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Досудове розслідування проводив СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — УБН в Харківській області ДБН НПУ.

Харківська обласна прокуратура