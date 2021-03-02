На Херсонщині заробітчанина викрили в організації викрадення чоловіка

У місті Каховка до поліції надійшло повідомлення, що на одній з вулиць міста люди виявили ледь притомного чоловіка з тілесними ушкодженнями, руки якого були зв’язані. 32-річного потерпілого доправили в лікарню, де у нього діагностували перелом щелепи у двох місцях.

Коли постраждалий відійшов від шоку та зміг говорити, то розповів про події того дня. Він повідомив, що гуляв у парку з дівчиною, з якою познайомився напередодні по переписці у соцмережі. Біля атракціонів до них по допомогу звернулися троє невідомих і попросили штовхнути автомобіль, який не заводився. Вже біля автівки невідомі бризнули чоловіку в обличчя з газового балончика та вдарили. Після чого зв’язали, заштовхали в автомобіль і вивезли у невідомому напрямку.

Чоловік прийшов до тями у нежилому будинку. Там його били четверо. Один із них звинувачував потерпілого у тому, що він зустрічався з його дівчиною. Коли зловмисники відволіклися, потерпілий вистрибнув у вікно першого поверху та вибіг на дорогу, де його і побачили перехожі.

Працівники Каховського районного відділу поліції провели значний обсяг роботи для встановлення всіх обставин події та фігурантів цього зухвалого злочину. Поліцейські з’ясували, що потерпілий деякий час спілкувався з дівчиною, 41-річний співмешканець якої був на той час на заробітках за кордоном. Коли він повернувся, спілкування завершилося. Співмешканець дізнався про це і певний час надсилав потерпілому повідомлення з погрозами. Після чого сталося викрадення.

Як повідомив начальник відділення поліції №1 (м.Каховка) Віктор Попов, правоохоронці встановили особи всіх зловмисників: заробітчанина і трьох його спільників, один з яких виявився раніше судимим за крадіжки. В ході подальшого розслідування стало відомо, що викрадення чоловіка організував саме заробітчанин і попросив свою знайому запросити потерпілого на побачення в парк, де він на нього чекав для розмови. Зі слів дівчини, вона нібито нічого не знала про викрадення.

Працівники поліції провели обшуки за місцями проживання фігурантів. Вилучили речові докази: одяг, який був на зловмисниках у день викрадення, мотузку та газовий балончик. Під час огляду автівки, в якій везли постраждалого, в салоні виявлено сліди крові.

Нині двом з чотирьох фігурантів повідомлено про підозру, місцезнаходження ще двох нині встановлюється, вони переховуються від правоохоронців.

Відкриті кримінальні провадження за ст.122 «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України та ч.2 ст.146 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини» Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Херсонської області