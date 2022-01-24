На Херсонщині затримали підозрюваного у хуліганських діях зі стріляниною

Вночі у Каховський районний відділ поліції надійшло повідомлення, що в місті Нова Каховка біля бару між двома чоловіками виник конфлікт зі стріляниною. Попередньо, причиною хуліганських дій став конфлікт через дівчину.

На місці події поліцейські з’ясували, що близько 04:30 год. невідомий чоловік, перебуваючи у нетверезому стані, під час сварки з 35-річним місцевим жителем здійснив кілька пострілів угору та один постріл йому у стопу. Потерпілого доставили до лікарні, де йому була надана медична допомога.

На місці поліцейські знайшли 4 гільзи калібру 9 мм. Також оперативники провели огляд місця події, опитали свідків, переглянули всі можливі камери відеоспостереження. Поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився 33-річний містянин, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Під час огляду його оселі поліцейські знайшли предмет, зовні схожий на травматичний пістолет. Все вилучене направлено на експертне дослідження.

Нині підозрюваний затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. За вказаним фактом слідчими Каховського районного відділу поліції відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Херсонської області