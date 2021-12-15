На Херсонщині жінку викрили під час передачі наркотиків до СІЗО та вилучили «елітну» марихуану у жителя Асканії Нова

Вчора працівники Управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Херсонського районного управління поліції та працівниками Херсонського слідчого ізолятора викрили жінку, яка передала в установу наркотичні речовини.

Поліцейські отримали інформацію, що до Херсонського слідчого ізолятора планується передача наркотичних засобів. Оперативники встановили особу зловмисниці, нею виявилась 28-річна херсонка. Жінка намагалась передати амфетамін у слідчий ізолятор одному зі знайомих засуджених. Психотропну речовину зловмисниця сховала у макарони. З кожного мучного виробу поліцейські дістали дозу амфетаміну. Загалом вилучили близько 20 грамів небезпечної речовини. Після цього її направили на дослідження.

Наразі поліцейські встановлюють канал надходження наркотичних речовин.

За фактом зберігання та спроби передачі наркотичних речовин у місце позбавлення волі відкрите кримінальне провадження за ст.307 Кримінального кодексу України. «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів». Зловмисниці може загрожувати позбавлення волі на строк до 10 років.

Цього ж дня в смт Асканія Нова працівники Управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Каховського районного відділу поліції викрили чоловіка, який зберігав у себе вдома марихуану елітних сортів.

Поліцейські з’ясували, що підозрюваний замовляв насіння конопель через мережу Інтернет та вирощував на подвір’ї за місцем свого проживання. Отриманий врожай переробляв у марихуану і зберігав для власного вживання.

Під час санкціонованого обшуку в будинку 54-річного місцевого жителя виявили загалом близько півкілограма рослинної речовини. Вилучене направили на дослідження.

Нині підозрюваний перевіряється на причетність до збуту наркотичних засобів. За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Херсонської області