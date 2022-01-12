На Херсонщині злочинну групу викрили в причетності до ошукування іноземних компаній

11 січня слідчі слідчого управління поліції Херсонщини разом з оперативниками Управління стратегічних розслідувань в Херсонській області за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення під процесуальним керівництвом обласної прокуратури провели санкціоновані обшуки у фігурантів, які підозрюються в шахрайських діях відносно приватних підприємств зарубіжжя.

До поліції звернулися представники однієї з іноземних фірм. Вони повідомили, що їх ошукали на 20 тисяч доларів США українські, так би мовити, «партнери».

Як з’ясувалося, зарубіжна компанія мала намір закупити на території Херсонщини продукцію тваринного виробництва. Іноземців зацікавила пропозиція однієї з фірм і невдовзі покупці зустрілися з представником продавця. Останній надав можливість оглянути товар і його якість повністю задовольнила покупців. Сума торгового контракту мала скласти кілька десятків тисяч доларів США. Та, щоб розпочати відправку, продавець запросив 20 тисяч передоплати. Покупці погодилися, адже все було начебто надійно – і фірма офіційно зареєстрована, і товар гарної якості, й представник від кампанії вселяє довіру. У вказаний термін передоплата була направлена на рахунок отримувача. Однак, час спливав, а товар покупці так і не отримали. Тому звернулися в поліцію.

Під час перевірки виявилося, що вказаної потерпілими фірми вже не існує. Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області було відкрите кримінальне провадження за ст.190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». В ході проведення слідчо-розшукових заходів слідчі та оперативники Управління стратегічних розслідувань встановили групу чоловіків, які могли бути ймовірними зловмисниками.

Як повідомив заступник начальника слідчого управління Віктор Баранецький, до групи входять троє чоловіків, віком від 35 до 50 років. В їхніх оселях поліцейські провели санкціоновані обшуки, в ході яких вилучили речові докази: засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, банківські картки, печатки та документацію. Нині слідчі повідомили зловмисникам про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України. Тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Також оперативники Управління стратегічних розслідувань в Херсонській області встановили, що злочинна група може бути причетна до скоєння ще кількох аналогічних фактів на території України. В результаті чого компанії з Азербайджану, Угорщини, Іраку та Італії втратили понад 200 тисяч доларів США.

Відділ комунікації поліції Херсонської області