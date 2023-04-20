на херсонщині та запоріжжі викрито 16 колаборантів і держзрадників

Місцеві мешканці добровільно вирішили будувати кар’єру у незаконно створених окупантами відомствах. За матеріалами, зібраними внутрішньою безпекою поліції, фігурантам оголошено про підозру.

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України продовжують ідентифікувати осіб, які на тимчасово окупованих територіях несуть службу у незаконних органах влади.

Оперативники Херсонського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили п’ятьох жінок та шестеро чоловіків – жителів Херсонщини, які підтримали росію та пішли працювати в «экспертно-криминалистический центр ГУ МВД Херсонской области». За вірність окупантам троє з них зайняли керівні посади у фейковому органі, а четверо навіть отримали офіцерські звання окупаційної «міліції».

Наразі слідчі УСБУ в Херсонській області, під процесуальним керівництвом Херсонської обласної прокуратури, заочно оголосили їм про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. За роботу на ворога фігурантам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

А працівники Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ та ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, встановили причетність п’ятьох колишніх запорізьких правоохоронців, які залишилися на окупованій території та продовжили нести службу під прапором країни-агресора. За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури їм заочно інкриміновано ч. 2 ст. 111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України