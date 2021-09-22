У Ковельському районі чоловік до смерті побив матір
Вирішується питання про обрання зловмисникові запобіжного заходу. Йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.
Трагедія трапилася вчора, 21 вересня, у селищі Голоби Ковельського району. У власному будинку 37-річний син жорстоко побив рідну матір. Постраждалій 59 років. Жінка померла.
У результаті проведення судово-медичної експертизи з’ясувалося, що смерть наступила внаслідок отриманих нею тілесних ушкоджень.
Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.
Слідчі клопотатимуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
Сектор комунікації поліції Волинської областіTweet