У Ковельському районі чоловік до смерті побив матір

Вирішується питання про обрання зловмисникові запобіжного заходу. Йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Трагедія трапилася вчора, 21 вересня, у селищі Голоби Ковельського району. У власному будинку 37-річний син жорстоко побив рідну матір. Постраждалій 59 років. Жінка померла.

У результаті проведення судово-медичної експертизи з’ясувалося, що смерть наступила внаслідок отриманих нею тілесних ушкоджень.

Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Слідчі клопотатимуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області