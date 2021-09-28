Житель Киевской области забил до смерти свою сожительницу

Еще одна ссора с трагическим исходом произошла между парой в Белой Церкви. Сейчас следователи расследуют обстоятельства гибели молодой женщины.

В полицию поступило сообщение от врача о том, что в медицинское учреждение доставили женщину с телесными повреждениями. Сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Полицейские выяснили, что накануне между 34-летней жительницей села Соколовка и ее 47-летним сожителем возникла ссора, в результате чего мужчина дважды ударил женщину кулаком по голове. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

Мужчине сообщили о подозрении по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет и вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.