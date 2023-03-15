Телеканал 1+1 взявся відбілювати підсанкційного нардепа Дубінського, – рух «Чесно»

З минулої осені на каналі Коломойського вийшло 11 репортажів ТСН, присвячених благодійній допомозі Дубінського.

Рух “Чесно” повідомляє, що народний депутат та фігурант Реєстру держзрадників Олександр Дубінський, який пройшов у парламент від “Слуги народу”, активно відбілює свою репутацію.

“Починаючи з 11 жовтня 2022 року на підконтрольному олігарху Ігорю Коломойському телеканалу 1+1 вийшло 11 репортажів Телевізійної служби новин, присвячених благодійній допомозі підсанкційного у США політика”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі ці матеріали мають ознаки тенденційності та невідповідності інформаційного приводу рівню всеукраїнського телеканалу. Зокрема журналісти навіть у заголовках використовують такі формулювання як “затишна оселя замість руїн”, “герої будівельного фронту”, “сніг та мороз не перешкода” тощо.

В усіх матеріалах фігурує “волонтерська організація “Медіаоборона” забудовника Володимира Хоменка та нардепа Олександра Дубінського”.

“Водночас сам Дубінський, який систематично поширював російську пропаганду про зовнішнє управління Україною, біолабораторії, називав гасло “Слава Україні” нацистським, продовжує свою підривну діяльність проти України”, – повідомляє рух “Чесно”.

Так, як зазначається, 14 березня 2023 року на власних ресурсах нардеп викладав відео на підтримку Російської православної церкви в Україні та її присутності у Києво-Печерській лаврі. Не цураючись озвучувати головний мотив Паші-мерседеса і Ко: це намолене хлібне місце, яке приносить чималий дохід.

Як відомо, у 2021 році США запровадило санкції проти нардепів Олександра Дубінського і Андрія Деркача. Їх звинуватили у втручанні у президентські вибори Сполучених Штатів 2020 року, зазначивши, що він є “частиною пов’язаної з Росією мережі іноземного впливу”.

До обрання народним депутатом у 2019 році (“Слуга Народу”, 94 округ, Київщина) Дубінський багато років працював на телеканалах Коломойського в якості ведучого та креативного продюсера.

У 2019 році нардеп став фігурантом розслідування журналістів Bihus.info: Дубінський і його родина протягом останніх кількох років набули у власність загалом 24 квартир, 17 автівок, два будинки і 70 соток землі на загальну суму близько 2,5 млн доларів.

За даними “Детектор Медіа”, Дубінський неодноразово поширював недостовірну та маніпулятивну інформацію. // LB.ua