У махінаціях з персональними даними клієнтів у Дніпрі підозрюються двоє працівниць держбанку

За процесуального керівництва Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра двом працівницям державного банку повідомлено про підозру за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах та зберігається на носіях такої інформації, вчинені повторно особами, які мають право доступу до неї (ч.ч. 1, 3 ст. 362 КК України).

За даними слідства, підозрювані здійснили перевипуск банківських карт та паролів до них без відома власників, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Переоформлювали вказані дані на підставну особу.

За результатами проведеної комп’ютерно-технічної експертизи встановлено 18 фактів зміни персональних даних громадян.

Матеріали відносно особи, на яку переоформлялись рахунки, виділено в окреме кримінальне провадження.

Заходи з викриття правопорушення проводилися прокурорами спільно зі слідчими слідчого відділу відділення поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, оперативниками Управління СБУ у Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури