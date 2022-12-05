На Херсонщині у колабораціонізмі підозрюється чоловік, який став «головним поліцейським» Чаплинського району 

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру у колабораціонізмі місцевому мешканцю смт Чаплинка (ч. 7 ст. 111-1 КК України).



За даними слідства, після повномасштабного вторгнення рф в Україну, підозрюваний підтримав окупаційний режим країни-агресора, та почав співпрацювати з ворогом. У травні 2022 року він добровільно зайняв посаду так званого начальника окупаційного відділення поліції Чаплинського району.

На псевдопосаді підозрюваний здійснював добір працівників, використовував територію та будівлю захопленої поліції для організації діяльності незаконно утвореного правоохоронного органу, а також протиправного утримання громадян України.

Заходи з викриття фігуранта проводились прокурорами спільно з працівниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Досудове розслідування здійснюється УСБ України в Херсонській області.

За вчинене підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури