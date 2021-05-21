СБУ викрила групу хакерів які крали інформацію користувачів через додатки для Instagram та інших популярних ресурсів

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили міжрегіональну групу хакерів. Ділки поширювали шкідливе програмне забезпечення. Один із них, житель Івано-Франківщини, розробляв віруси на замовлення російського клієнта.

Оперативники спецслужби встановили, що віруси було «вмонтовано» у популярні програми, зокрема, для розкрутки сторінок в Instagram та додатки для смартфонів. Вірусний програмний код відкривав зловмисникам доступ до інформації, що зберігається на комп’ютерах та мобільних пристроях, у тому числі логінів і паролів.

За даними досудового розслідування, фігуранти розміщували посилання для завантаження заражених програм в описах під різноманітними відео та у спільнотах соцмереж.

Задокументовано, що один із хакерів працював на російського замовника, який надав доступ до захищеного сервера у РФ. Сервер використовувався як інфраструктура для розробки вірусів і обміну технічними завданнями та готовими замовленнями. За попередніми даними, шкідливе ПО викрадало логіни і паролі, які давали доступ до фінансової інформації. Замовлення російська сторона оплачувала біткоїнами.

Кіберфахівці СБ України також встановили, що раніше зловмисники створили і адміністрували спеціалізований форум, Telegram-канал і бот. Цими ресурсами користувалися представники хакерського середовища для купівлі та продажу персональних даних. Зокрема, для торгівлі акаунтами, логами, копіями паспортів громадян України, паролями для доступу до профілів на сайті «Olx», електронних гаманців типу «Qiwi» та «Yandex», відеохостингу «Youtube».

Під час обшуків за місцями реєстрації та проживання хакерів правоохоронці вилучили комп’ютери і мобільні термінали, які використовувалися для здійснення протиправної діяльності.

Після проведення необхідних експертиз та інших слідчих дій планується повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні відповідних злочинів.

Триває досудове слідство.

Заходи із протидії незаконній діяльності проводять слідчий відділ і відділ комп’ютерної та інформаційної безпеки Управління СБУ в Івано-Франківській області за координації з Департаментом протидії кіберзлочинності СБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

СБУ